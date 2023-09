Longévité extraordinaire: À 48 ans, la gymnaste ouzbek rêve aux JO de Paris

Chusovitina avait pourtant annoncé sa retraite sportive après les Jeux olympiques de Tokyo, il y a deux ans, mais son amour pour la gymnastique l'a vite fait changer d'avis. «Je vais m'entraîner et je sais maintenant exactement ce que je dois travailler pour participer aux Jeux olympiques», a déclaré Chusovitina après la finale du saut de cheval jeudi. Il s'agirait alors de sa neuvième olympiade, 32 ans après avoir remporté l'or par équipe aux Jeux de Barcelone avec l'«équipe unifiée» des anciens États soviétiques.

Née à Bukhara, en Ouzbékistan, en 1975, Chusovitina a déménagé en 2002 en Allemagne pour soigner son fils, atteint de leucémie. Elle a obtenu la nationalité allemande en 2006 et remporté une médaille d'argent sous ses nouvelles couleurs aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Revenue dans son pays natal en 2013, elle est entrée au Hall of Fame de la Fédération internationale en 2017 et nommée sportive ouzbek de la décennie 2010. Cette semaine, Oksana Chusovitina participe à Hangzhou à ses cinquièmes Jeux asiatiques - pour lesquels elle a déjà remporté l'or au sol et au saut de cheval en 2002.