Royaume-Uni: La foule scande «Longue vie au roi!» devant Buckingham Palace

Le chanteur britannique Elton John a rendu hommage à Elizabeth II jeudi soir. Elton John, qui possède une somptueuse maison à deux pas du château de Windsor, s’est dit «profondément attristé» par le décès de la reine. «Elle était une source d’inspiration et a mené le pays à travers certains de ses moments les plus sombres avec grâce, sens moral et une réelle et bienveillante chaleur», a-t-il écrit. «La reine Elizabeth a été une part très importante de ma vie depuis mon enfance, et elle me manquera énormément.»