Cyclisme: Longwy a vibré pour le Tour de France

Une météo clémente, un monde fou, des sourires un peu partout, et un final musclé. Longwy, a dignement fêté le retour de la Grande Boucle, jeudi, cinq ans après vu triompher au sprint le Slovaque Peter Sagan en 2017.

Dans les nombreux spectateurs, il y avait bien sûr des locaux , mais également des frontaliers belges, et luxembourgeois. Ces derniers étaient facilement identifiables avec leurs drapeaux frappés du Roude Léiw. «L’ambiance était superbe ici. Cela fait 30 ans que je suis le Tour de France. Dans quelques jours, je serai à l’Alpe d’Huez», expliquait un fin connaisseur, originaire de Mondercange.

Installés dans la dernière ligne droite à deux pas de la Porte de France, les deux oncles de Bob Jungels et leurs amis étaient arrivés à neuf heures du matin pour s’offrir une place de choix. L’ambiance est montée d’un cran quand les hommes de tête avalaient les kilomètres et fonçaient vers la place Darche.

«Longwy, c’est l’échauffement, avant d’aller à Planche des Belles filles, vendredi. C’est la première fois qu’on se déplace hors du pays pour aller voir la course. Le chalet dans les Vosges est réservé, nos drapeaux sont prêts, on arrive!» lançait Jim, venu de Rumelange avec ses amis Mathias et Damien.