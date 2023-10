Longwy: Il menace une prof par rapport à l'attentat d'Arras

Un étudiant de BTS a été interpellé après avoir menacé une enseignante et, étant en situation irrégulière, a été placé en centre de rétention administrative, a indiqué la préfecture de Meurthe-et-Moselle jeudi, confirmant une information du Républicain Lorrain.

Cet homme de 28 ans, inscrit en BTS au lycée Alfred-Mézières de Longwy, avait contesté les explications de l'une de ses professeures, qui avait pris la parole au sujet de l'attentat d'Arras le 16 octobre et il l'avait menacée. Selon le quotidien régional, l'étudiant, de nationalité gabonaise, lui avait déclaré qu'il «faut faire attention à la manière dont on présente les choses» et qu'il «ne faudra pas s'étonner si quelqu'un vous attend à la sortie». L'enseignante a déposé plainte.