Epidémie: L’ONU redoute une «explosion» des cas de choléra en Haïti

Épidémie : L’ONU redoute une «explosion» des cas de choléra en Haïti

Mais «avec la situation actuelle dans le pays, si toutes les bonnes conditions ne sont pas remplies, on pourrait faire face à une augmentation exponentielle, voire explosive des cas de choléra. On pourrait même parler malheureusement de combinaison parfaite pour un désastre», a-t-elle ajouté.

«Répondre aux besoins urgents»

Une épidémie de choléra avait causé la mort de plus de 10’000 personnes en Haïti entre 2010 et 2019. Depuis l’annonce le 11 septembre par le premier ministre Ariel Henry d’une hausse des prix du carburant, le pays déjà en crise a été le théâtre de nouvelles violences, de pillages et de manifestations. Et depuis mi-septembre, le terminal pétrolier de Varreux, le plus important du pays, est bloqué par des gangs armés.