Trafic de 1 kg de cannabis: L’ONU veut que Singapour «reconsidère» une peine de mort 

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU a demandé mardi à Singapour de «reconsidérer urgemment» l’exécution projetée d’ un homme condamné à mort pour le trafic d’un kilogramme de cannabis. La pendaison du Singapourien Tangaraju Suppiah, âgé de 46 ans, est prévue mercredi. Il a été condamné à la peine capitale en 2018 pour sa participation à un trafic portant sur 1,01 kilogramme de cannabis, le double de la quantité passible de la peine de mort à Singapour - l’un des pays les plus répressifs du monde en matière de stupéfiants.

«Nous avons des inquiétudes à propos de la régularité de la procédure et du respect des garanties pour un procès équitable», a estimé dans un communiqué le Bureau des droits de l’homme de l’ONU qui «appelle les autorités à ne pas procéder à l’exécution».

Il s’agirait de la première exécution à Singapour depuis six mois et de la douzième depuis la reprise des exécutions en mars 2022 après plus de deux ans d’interruption. L’an dernier, onze condamnés ont été exécutés, tous pour des affaires de drogue. Parmi eux, le cas de Nagaenthran K. Dharmalingam, condamné malgré un handicap mental selon ses défenseurs, avait particulièrement ému l’opinion internationale.