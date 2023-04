Pétrole: L’Opep prévoit une croissance de la demande mondiale inchangée pour 2023

AFP

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) prévoit que la demande mondiale de pétrole va augmenter de 2,3 millions de barils par jour en 2023 par rapport à l’année dernière pour atteindre 101,9 millions de barils en moyenne, selon le dernier rapport mensuel du cartel, qui confirme sa prévision globale du mois dernier.

Le groupe des pays exportateurs de pétrole a révisé néanmoins légèrement à la hausse la demande de pétrole des pays en dehors de l’OCDE, où elle devrait augmenter de 2,2 millions de barils par jour (mb/jour) en 2023 (contre +2,1 mb/j en mars), essentiellement tirée par la Chine et l’Inde. Ce léger ajustement s’explique «en raison d’améliorations meilleures que prévu de l’activité économique en Chine après l’abandon de sa politique zéro COVID-19, ainsi que de nouvelles améliorations attendues au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans les autres pays d’Europe» non membres de l’OCDE.

Record

À l’inverse, la demande de l’OCDE a été revue à la baisse, et n’augmentera que d’un peu plus de 0,1 mb/j (contre une hausse de 0,2 mb/jour prévue en mars pour 2023) en moyenne par rapport à l’année dernière, tenant compte notamment d’une «baisse anticipée de l’activité économique» dans les Amériques et l’Europe de l’OCDE. Malgré le changement climatique, la consommation d’énergies fossiles responsables d’émissions de gaz à effet de serre nocifs pour le climat continue de progresser.

La demande mondiale de pétrole devrait atteindre en moyenne 101,9 millions de barils par jour en 2023, un record, malgré des perspectives économiques incertaines, selon l’Opep qui révise ses prévisions d’offre et de la demande de pétrole chaque mois. Si l’Opep note que la «dynamique de croissance du second semestre 2022 devrait se poursuivre au 1er semestre 2023», le groupe estime que «l’économie mondiale continuera de faire face à des défis tels qu’une inflation élevée, des taux d’intérêt plus élevés, en particulier dans la zone euro et aux États-Unis, et des niveaux d’endettement élevés dans de nombreuses régions.» La demande mondiale totale de pétrole s’est établie en moyenne 99,6 mb/j en 2022, selon les dernières évaluations de l’Opep, quasiment inchangées par rapport au dernier rapport de l’Opep publié mi-mars.