Sénégal: L’opposant Ousmane Sonko aurait été arrêté, selon ses partisans

Condamné à une peine de prison

Les barrages policiers installés devant le domicile de l’opposant depuis le 28 mai pour des raisons «d’ordre public et de sécurité nationale» avaient été levés lundi. Ousmane Sonko a été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l’état, selon ses avocats et des juristes. Sa condamnation a engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l’opposition.