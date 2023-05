Thaïlande: l'opposition a creusé un écart abyssal avec le candidat du pouvoir

L’armée nomme 250 sénateurs

Les résultats partiels, bien que favorables, ne vont pas dans le sens du «raz-de-marée électoral» réclamé depuis des semaines par Pheu Thai, et devraient donc ouvrir une période de négociations pour former une coalition. Et un scénario qui permettrait aux militaires de se maintenir au pouvoir reste également envisageable, dans un royaume habitué aux interventions de l’armée et de la justice dans le processus démocratique.