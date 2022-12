Législatives aux Fidji : L’opposition conteste les résultats mais appelle au «calme»

Dans ses premières remarques publiques sur la question, Sitiveni Rabuka, ancien Premier ministre et deux fois putschiste, a déclaré à l’AFP, que son parti avait droit à «un recours judiciaire». «Nous explorerons toutes les voies à notre disposition pour nous assurer que le peuple ne se voit pas refuser son droit d’élire son gouvernement», a fait savoir Sitiveni Rabuka, ajoutant qu’il porterait d’abord son cas devant la commission électorale du pays.

En quête d’un troisième mandat, l’actuel chef du gouvernement, 68 ans, est arrivé au pouvoir après un coup d’État en 2006 mais a ensuite légitimé sa position en gagnant les élections de 2014 et de 2018. Après quatre coups d’État au cours des 35 dernières années, le vote est considéré comme un test pour la démocratie naissante de la nation du Pacifique.

«Tout le monde a trop faim de théories du complot»

Sitiveni Rabuka a pris une avance rapide au moment des premiers décomptes de bulletins mercredi, augmentant les espoirs de victoire de ses soutiens et d’un premier transfert de pouvoir pacifique en deux décennies. Ensuite, lors d’une conférence de presse organisée à la hâte jeudi matin, le superviseur des élections Mohammed Saneem a fait savoir qu’une «anomalie» avait été détectée.

Quatre heures plus tard, à l’aube, les résultats provisoires étaient de retour en ligne et Frank Bainimarama était en tête pour remporter les élections. Mohammed Saneem a cité un «décalage» entre les votes exprimés et le décompte d’un candidat. «Pour remédier à cette situation, le bureau électoral fidjien a dû revoir l’ensemble du mécanisme par lequel nous diffusions les résultats», a-t-il mis en avant.