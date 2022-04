Démission de Carole Dieschbourg: L’opposition se déchaîne, la majorité temporise

«D’un point de vue politique, il est juste qu’elle parte»

Du côté de la majorité, évidemment, le ton est tout autre. Le parti de la ministre démissionnaire, Déi Gréng, a évoqué dans un communiqué une «décision d'intégrité» et loue «un engagement honnête et inlassable envers les citoyens» de la part de Carole Dieschbourg. Le successeur n’a pas encore été choisi, d’après une source en interne. «La justice a fait et doit faire son travail», a déclaré Gilles Baum (DP), lapidaire. Yves Cruchten, chef de la fraction socialiste, estime que «le choix de la ministre est à respecter, car il n’a pas été pris à la légère et parce que Mme Dieschbourg laisse la voie libre à la justice». «Je pense qu’elle a démissionné parce qu’elle n’en pouvait plus personnellement de ces accusations», ajoute-t-il.