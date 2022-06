Manque d’eau : L’or bleu est rationné dans la troisième ville du Mexique

Dans la troisième ville du Mexique, l’eau est une denrée rare. Les habitants doivent patienter pour pouvoir s’approvisionner, alors que les barrages sont peu remplis malgré le début de l’été.

De l’eau six heures par jour seulement: les habitants de Monterrey, capitale industrielle du Mexique, vivent au rythme d’un rationnement «drastique» face à la sécheresse et aux réserves désespérément basses dans les barrages. Depuis samedi, l’eau ne coule des robinets que de 4 heures à 10 heures du matin dans la troisième ville du pays (1,1 million d’habitants), connue pour ses industries, son université et ses clubs de football. Les restrictions doivent durer jusqu’au mois d’août.