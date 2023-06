«Doigt d'honneur» à l'Eurovision: Loreen vole au secours de La Zarra et évoque «un sentiment de trop-plein»

Une déception et une attitude que la gagnante suédoise, Loreen, a bien comprises, ayant déjà été «des deux côtés», a-t-elle confié au Parisien. Bienveillante, elle a indiqué soutenir La Zarra: «Elle est très fière, elle est travailleuse. On sent que c’est une fille qui s’est battue pour en arriver là. Je pense que son geste est lié à une déception: on travaille si dur pour cette prestation et on n’obtient pas ce qu’on attendait». Selon Loreen, la représentante de la France «a peut-être eu un sentiment de trop-plein à ce moment-là».