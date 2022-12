Rap : Lorenzo, «empereur du sale», tire sa révérence

Le rappeur français Lorenzo sort, vendredi 2 décembre 2022, son quatrième et dernier album «Légende vivante».

L’artiste de 28 ans a commencé sa carrière au sein du collectif Columbine sous le pseudo de Larry Garcia. Instagram

Lorenzo, personnage rigolo, accro au porno et aux bédos créé par Jérémie Serrandour, était un incontournable du rap hexagonal depuis 2016. Ses albums «Empereur du sale» (2016), «Rien à branler» (2018) et «Sex in the city» (2019) ont tous été distingués par des disques d’or ou de diamant pour leurs ventes. «Légende vivante», à paraître le 2 décembre 2022, marquera la fin de la carrière de Lorenzo comme il l’avait annoncé en septembre 2022.

Peu avant l’arrivée de ce dernier disque, l’artiste au bob «Game Boy Color» constamment vissé sur la tête et à la voix nasillarde a posté: «J’ai trop hâte que ça sorte. Ça fait longtemps que je bosse dessus et je pense vraiment que c’est mon meilleur album». Le Breton de 28 ans, qui s’est autoproclamé «empereur du sale», a ajouté sur Instagram qu’il était «un peu ému en secret»: «Parce que c’est la fin d’une époque. C’est ma dernière livraison, c’est la fin du film. Tu vois ce que je veux dire. C’est le dernier, il va falloir en profiter». Il a également remercié toutes les personnes qui avaient déjà précommandé «Légende vivante». «Jamais je n’aurais cru qu’autant de gens seraient là pour me soutenir. J’ai été choqué des chiffres. Même quand je ne serai plus là, il restera un peu de Lolo au fond de chacun de vous», a-t-il conclu en précisant qu’avant de disparaître complètement, il partirait une ultime fois en tournée.

«De légende vivante», on ne sait pas encore grand-chose. «La Kush», premier extrait de la galette sorti le 25 novembre 2022, est une reprise du hit eurodance de Cascada «Everytime We Touch» (2006). Les autres titres de l’album n’ont pas été dévoilés, mais un en particulier fait déjà énormément de bruit puisqu’il a été réalisé avec l’acteur oscarisé Jean Dujardin. «Alors, celui-là, je peux vous le dire, je ne suis pas peu fier de vous l’annoncer. Alors, vous devez-vous dire: «C’est quoi l’histoire?» Je ne vais pas vous en dire plus. Cette surprise est sur l’album», avait lâché Lorenzo dans une vidéo de présentation du disque sur YouTube.