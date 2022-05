États-Unis : Lori Harvey critiquée pour son régime

Le mannequin américain a confié qu’elle ne consommait que 1200 calories par jour au lieu des 2200 conseillées. Tollé.

La chérie de l’acteur Michael B. Jordan a été sévèrement taclée après qu’elle a livré sa recette minceur sur TikTok pour perdre les 7 kilos qu’elle avait pris. «Ça n’allait plus. Je me sentais horrible. Je ne rentrais plus dans aucun de mes vêtements», a d’abord raconté Lori Harvey, 25 ans. Celle qui est mannequin et influenceuse a ensuite confié qu’elle avait fait énormément de pilates et de cardio en plus de «cinq à six» sessions de sport par semaine. C’est ensuite que les choses se sont gâtées: «Je ne consommais pas plus de 1200 calories par jour au maximum. Je mangeais surtout des légumes et très peu de glucides». D’après TMZ, cette petite phrase a fait bondir les internautes alors qu’il est conseillé, pour une femme, de manger quotidiennement 2200 calories.