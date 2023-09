Lorie Pester: «Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant»

Atteinte d'endométriose et d'adénomyose, Lorie Pester a opté pour l'hystérectomie, soit l'ablation de l'utérus. Ça a été une décision «très très dure à prendre», a-t-elle confié à TV Magazine. «On en a beaucoup parlé avec mon compagnon. C’est une décision qui se prend en couple car c’est irréversible (...) Je sais que je ne pourrai plus jamais avoir d’enfants». La chanteuse et comédienne de 41 ans était invitée pour parler de «Brisons le tabou», une nouvelle collection de documentaires sur la santé des femmes, diffusée depuis le 5 septembre, sur RMC Story.