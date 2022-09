Football : Loris Tinelli veut se faire une place au pays du soleil levant

«Un agent au Japon a appelé le mien qui avait déjà travaillé avec Gerson Rodrigues là-bas (ce dernier a joué au Jubilo Iwata en 2019). Il cherchait un ailier, on lui a envoyé des vidéos et le club s'est montré intéressé», raconte l'ancien international U21, formé à Anderlecht.

L'offre sur la table, la décision a été rapidement prise. «C'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. Je suis fan de nourriture japonaise et de manga», explique cet amateur des dessins animés One Piece, Naruto ou Dragon Ball Z. Arrivé il y a deux semaines dans la deuxième plus grande ville du pays, il a été frappé par ce nouvel environnement «avec des buildings et des panneaux lumineux partout».