Lorsque les fantômes d'une vie passée lient deux coeurs

Lorsque les fantômes d'une vie passée lient deux cœurs

Lui-même ancien policier, le réalisateur Olivier Marchal s’est inspiré d’un fait divers sur lequel il avait enquêté.

Olivier Marchal signe avec «MR 73» (en salles dès mercredi) un nouveau polar, triste et sombre. Un tueur en série viole et frappe à mort des femmes à Marseille.

Louis Schneider, campé par un Daniel Auteuil méconnaissable en flic alcoolique brisé par la mort de sa petite fille et les blessures irrémédiables de sa femme, mène l’enquête. Justine (Olivia Bonamy), une jeune femme dont les parents ont été sauvagement tués 25 ans plus tôt sous ses yeux, n’arrive pas non plus à surmonter les fantômes du passé.

D’autant qu’elle apprend que le tueur enfermé va bientôt être relâché.