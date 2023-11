Los Angeles: Kourtney Kardashian et Travis Barker seraient parents

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont mariés en 2022.

Kourtney Kardashian, 44 ans, qui a vécu une grossesse compliquée, a accouché à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Selon les médias américains, sûrs de leurs sources, la sœur de Kim et de Khloé a mis au monde un petit garçon. C’est son quatrième enfant, après Mason, 13 ans, Penelope, 11 ans, et Reign, 8 ans.

C’est le premier bébé de la starlette avec Travis Barker, batteur de Blink-182, déjà père d’Atiana, 24 ans, Landon, 20 ans, et Alabama, 17 ans. Si le musicien n’a pas changé d’avis, le nouveau-né s’appelle Rocky Thirteen. Travis a expliqué à «Complex», en juillet 2023, les raisons de ce prénom. «Rocky George jouait de la guitare pour Suicidal Tendencies et treize, c’est le plus grand nombre de tous les temps», avait-il déclaré.