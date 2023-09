Los Angeles: Kylie Jenner et Timothée Chalamet très complices, l'idylle se précise

En couple ou pas en couple? Alors que la presse people trace le moindre indice de leur relation, Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont apparus ensemble et très complices lors du concert de Beyoncé, à Los Angeles, lundi soir. Assis côte à côte dans le carré VIP, l'influenceuse et l'acteur franco-américain semblaient seuls au monde, la jeune femme de 26 ans renversant la tête en arrière en éclatant de rire à une phrase prononcée par l'acteur révélé par «Call Me by Your Name».