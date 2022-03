Bloomberg vs Trump : «Loser» contre «clown de foire», la guerre est lancée

Michael Bloomberg est un «loser», Donald Trump un «clown de foire» moqué de tous: le ton monte entre le président américain et l'autre milliardaire, candidat à la présidentielle 2020.

Bloomberg et Trump s'envoient des pics via Twitter.

Le président, qui espère être réélu en novembre, s'en prend de plus en plus depuis quelques jours sur Twitter à l'ex-maire de New York, qu'il connaît bien et qu'il surnomme «Mini Mike», en référence à sa taille.

M. Trump avait déjà accusé mardi, Michael Bloomberg de racisme, retweetant un extrait d'un enregistrement datant de 2015 dans lequel l'ex-maire de New York justifiait sa politique controversée de contrôles policiers focalisés sur les minorités. Une politique qu'il a longtemps justifiée, avant de s'en excuser en novembre, juste avant de se lancer dans la course démocrate.

«@realDonaldTrump - nous connaissons beaucoup de personnes en commun à New York. Derrière votre dos, ils se rient de vous et vous traitent de clown de foire», a-t-il écrit. «Ils savent que vous avez hérité de votre fortune et l'avez gâchée avec vos projets stupides et votre incompétence. J'ai l'expérience et les ressources pour vous battre. Et je vous battrai».