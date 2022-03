Il retrouve un nouvel emploi : Lothar Matthäus devient sélectionneur de la Bulgarie

L'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne de football et champion du monde 1990, Lothar Matthäus, a été nommé mardi sélectionneur national de la Bulgarie.

"Lothar Matthäus est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Nous signerons son contrat dans les prochains jours", a déclaré le président de la fédération, Borislav Mihaïlov, lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'un contrat d'un an qui pourrait être reconduit pour deux années supplémentaires, a-t-il ajouté sans révéler le montant du salaire du nouveau sélectionneur. Matthäus, 49 ans, remplacera le sélectionneur bulgare Stanimir Stoïlov qui a démissionné le 7 septembre dernier après la défaite à domicile de son équipe face au Monténégro (1-0), en match de qualification pour l'Euro-2012.

Milieu de terrain, champion du monde en 1990 avec l'Allemagne, Matthäus a été l'un des grands footballeurs allemands dans les années 1980 et 1990, jouant notamment au Bayern Munich et à l'Inter Milan. Il a remporté le Ballon d'or en 1990 et a été nommé joueur FIFA de l'année en 1991. Il était sans emploi depuis juin 2009.