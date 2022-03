Formule 1 : Lotus F1 Team dévoile sa nouvelle E21

L'écurie a dévoilé lundi soir, sur Internet, en 15 minutes, sa nouvelle monoplace à moteur Renault, qui visera la 3e place du championnat 2013 de Formule 1 avec au volant Räikkönen et Grosjean.

Lotus, 4e du championnat constructeurs en 2012, derrière Red Bull Racing, Ferrari et McLaren, est la première équipe à présenter sa F1 de 2013. «Nous voulons continuer sur la lancée de 2012 et entrer dans le top 3, pour cela nous aurons besoin de nos deux pilotes», a indiqué Eric Boullier, le directeur français du Lotus F1 Team. «Nous continuons à croire en Romain, il a le potentiel, il a gagné dans chaque championnat auquel il a participé», a ajouté Boullier au sujet de la saison 2012, très bien entamée par Grosjean (trois podiums) et moins bien terminée (accrochages spectaculaires au départ, à Spa et à Suzuka).

«On va tous commencer avec zéro point et ce sera plus facile pour moi car tout le monde me connaît dans l'équipe», a dit Räikkönen, champion du monde 2007 (chez Ferrari), qui revenait en F1 l'an dernier après deux saisons sabbatiques en rallye et n'a pas hésité longtemps à prolonger son contrat: «J'étais très heureux dans cette équipe, donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller ailleurs». «Ce ne sera pas facile de faire mieux que l'an dernier, mais si on arrive à mieux se qualifier (sur la grille de départ), ce sera plus facile de gagner plus de courses», a ajouté «Iceman», vainqueur du GP d'Abu Dhabi en novembre 2012, histoire de clôturer en beauté sa première saison chez Lotus. Les premiers essais officiels en prévision de la saison 2013 débuteront le mardi 5 février sur le circuit espagnol de Jerez de la Frontera, puis deux autres séances de quatre jours seront organisées à Barcelone. Le premier GP est prévu le 17 mars à Melbourne (Australie).