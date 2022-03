Automobile : Lotus, vedette du Motor Show ce week-end

LUXEMBOURG - Les bons résultats de Lotus en Formule 1 seront mis en exergue à Luxexpo, à l'occasion du Motor Show de Luxembourg.

Le tuning prend une place de plus en plus importante lors de l'International Motor Show.

Lotus, c'est bien sûr la Formule 1 et le Luxembourgeois Gerard Lopez mais pas seulement. Cette année, l'International Motor Show a choisi de dédier un espace à la marque anglaise et à ses prouesses à travers les âges. Dès demain, jour de l'ouverture des portes à Luxexpo, une trentaine de voitures seront exposées qui retraceront les 60 ans d'existence de l'une des marques les plus mythiques de l'histoire de l'automobile.