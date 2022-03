Paris : Lou Doillon sourit à nouveau à la vie

La fille de Jane Birkin se voyait comme un vilain petit canard quand elle était ado. Aujourd'hui, l'actrice a retrouvé confiance en elle.

Pas facile de trouver sa place au sein du clan Gainsbourg. Lou Doillon en sait quelque chose. Fille de Jane Birkin et du réalisateur Jacques Doillon, la comédienne était plutôt mal dans sa peau durant son adolescence. «J’ai longtemps été le vilain petit canard de la famille. Je n’étais pas spécialement douée, pas spécialement jolie et je ne montrais rien de vraiment intéressant», a-t-elle confié aux Inrockuptibles .

Aujourd’hui, la demoiselle de 29 ans se lance dans la musique. Un art qui lui fait le plus grand bien. «On vient me féliciter pour les chansons parce qu’on a l’impression que je me suis enfin trouvé une place à moi. Cette place, je l’ai construite à l’écart du reste de ma famille, mais ça a pris du temps.»