France : Lou Pernaut recadre un animateur «ami» de son père

Laurent Fontaine a critiqué l’attitude de la fille de feu Jean-Pierre Pernaut sur TikTok. La réponse de Lou a fusé, comme celle de sa mère.

Depuis le décès de Jean-Pierre Pernaut, disparu début mars 2022, sa fille Lou est souvent critiquée. Là, l’attaque vient d’une personnalité de la télévision française, l’animateur et chroniqueur Laurent Fontaine. Sur le plateau de «TPMP People», samedi 25 juin 2022, il a estimé que Lou Pernaut devrait davantage étudier que faire des TikTok: «Lou, tu es adorable, tu es gentille, mais va faire des études! Bosse! Pardon, mais ce que je vois n’est pas très digne et je pense que tu devrais, depuis la mort de ton père, calmer un peu les TikTok, reprendre les études et travailler». La réponse de Lou a fusé sur TikTok, trois jours après les propos de l’animateur.

«Cher monsieur Fontaine, vous dites avoir été un très grand ami de mon père, mais je n’ai jamais entendu votre prénom. Mon père ne m’a jamais parlé de vous», a-t-elle commencé. Elle a ensuite assuré que le seul moment où elle avait entendu parler de lui, «c’était cinq minutes après la mort de mon père. Alors que nous étions encore à l’hôpital, vous avez appelé ma mère ainsi que ma marraine pour faire une intervention à la télé». «Vous avez eu un comportement tellement petit et irrespectueux», a déploré Lou.

Elle a ajouté que s’il était bien, comme il le prétend, «un ami» de Jean-Pierre Pernaut, il aurait dû savoir qu’elle avait terminé sa deuxième année dans une école d’architecture. Et de conclure: «Me tacler sur un plateau télé sachant que j’ai 19 ans, je trouve que c’est très très petit de votre part. Je trouve ça ridicule. Au pire vous m’appelez et je viens, comme ça, il y a au moins un débat. Et dire que je surfe sur la mort de mon père pour faire des vues, bof, je ne suis pas trop fan».

Nathalie Marquay-Pernaut, maman de Lou et veuve de Jean-Pierre, s’est également agacée du comportement de Laurent Fontaine. Dans un long message posté sur Instagram le 28 juin 2022, la Française a dit «mépriser au plus haut point» l’animateur. «De quel droit te permets-tu de critiquer et mentir au sujet de ma fille qui vit douloureusement la perte de son papa? Tu la juges sans la connaître (tu ne l’as même jamais rencontrée et tu te trompes sur son âge, elle n’a pas 17 mais 19 ans). Le ''soi-disant'' proche de mon défunt mari, renseigne-toi avant de vouloir faire du buzz à la télé», a taclé Nathalie en regrettant un manque d’«empathie et de considération».