Louane a accompagné sa maman en fin de vie

Depuis 2022, Louane est la marraine de l’association «Belle et Rose», qui œuvre contre le cancer du sein. Le 30 octobre, elle a fait quelques confidences dans le podcast de l’association sur son expérience face à cette maladie. «J’ai perdu ma mère d’un cancer (ndlr: elle est décédée en 2014). C’est un sujet qui me touche. Derrière tout ça, on voit les choses autrement», a déclaré la Française de 26 ans.

Elle a ensuite révélé qu’elle avait pris le rôle d’accompagnant pour sa maman. «C’est un rôle qui n’est pas simple. C’est difficile parce qu’on souffre, même si pas autant qu’eux. Et on a tout le temps peur de voir les gens partir. Il faut trouver sa place sans faire peur à la personne qui est déjà en train de vivre quelque chose de terrible. En l’accompagnant, en essayant d’être le plus solaire possible. Ce n’est pas facile, mais c’est beau», a-t-elle précisé.