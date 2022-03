Tamagotchi 2.0 – Louer une poule pour des oeufs, ça vous dit?

Tamagotchi 2.0 : Louer une poule pour des œufs, ça vous dit?

ETTELBRUCK - Le lycée agricole a lancé un projet original: adopter des volailles, les suivre via Internet et une application mobile pour avoir des œufs frais livrés à domicile.

Céline Toisul, Tom Serres, Pol Bodeving, Jill Gompelmann, Jemp Schweigen, Gilles Clesen, Félix Miny et Michel Schiltz du lycée agricole ont fondé l'entreprise «chicken4me». DR

Vous rêvez d'une poule? Une poule qui vous pond vos œufs frais pour la semaine et que vous pouvez observez en temps réel via Internet et une application sur votre smartphone? Vous avez de la chance: les élèves du lycée technique agricole d'Ettelbruck y ont pensé pour vous. Ce qui ressemble à une plaisanterie est un projet scolaire tout à fait sérieux. «Chicken4me» a été conçu et pensé dans le cadre d’un atelier de travaux pratiques. Huit élèves de première ont développé ce concept. Le module dirigé par Martina Hoffmann a pour vocation l’initiation à l’innovation technologique, mais également la sensibilisation aux soins à apporter aux animaux.

Depuis fin novembre, les élèves s’activent au sein de ce qui est devenu petit à petit une véritable entreprise. Les agriculteurs en herbe doivent penser à tout: le businessplan, la recherche d’actionnaires et de partenariats, ainsi que la répartition du travail concernant le marketing, la comptabilité, la communication et bien sûr la production. En contrepartie les élèves reçoivent une petite rémunération pour les heures travaillées pendant leur temps libre.

Pour Jemp Schweigen, élève du lycée et «directeur» de «chicken4me», c'est déjà une expérience réussie. «Nous nous réjouissons de ces nouvelles expériences enrichissantes. Nous sommes impatients de débuter». Le projet va durer 5 mois.

Élevage en plein air sans OGM

Les intéressés et ceux qui veulent soutenir le projet peuvent louer une ou plusieurs poules à partir du 1er février, en remplissant un formulaire qui sera disponible sur un site dédié, et ainsi devenir l'heureux parrain d'une volaille élevée en plein air et nourrie sans OGM dans la ferme de Tom Mathay, l’un des partenaires du projet.

Et comme rien n'arrête le progrès interactif de ce monde globalisé, on pourra également suivre les évolutions, la vie sociale et le développement des poules via Internet. Une application Smartphone complète le dispositif pour la volaille de compagnie virtuelle. Et toutes les semaines, les «parrains» pourront se faire livrer une demi-douzaine d’œufs frais, de leur propre poule.

Découverte de la vie agricole

Pour approfondir les liens on pourra également rendre visite à sa volaille. Les responsables du projet songent ici notamment à éveiller l'intérêt d'enfants issus de milieux urbains à la vie agricole. Mais les créateurs du projet visent aussi les familles et les personnes seules, et de manière plus générale ceux qui souhaitent adopter une alimentation plus naturelle.

Pour Jemp Schweigen, cette initiative permet également de confronter les élèves au monde professionnel et faire l'apprentissage des responsabilités qui en découlent. «Si nous rencontrons une quelconque difficulté dans le développement de notre projet, nous chercherons ensemble des solutions pour les surmonter. Comme dans la vraie vie».

(Cheryl Cadamuro /L'essentiel)