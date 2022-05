Vivre comme Barbie et Ken: Louez la maison de Barbie pour 540 euros de l'heure

Véritable rêve rose édulcoré, la Barbie Beach House de Santa Monica, en Californie, a tout ce dont peuvent rêver les fans de Barbie. La réplique détaillée de la maison de bord de mer dispose de six chambres à coucher, autant de salles de bains, plusieurs autres pièces et une piscine dans le jardin.

Tout n’est pas rose dans la maison de Barbie

Tout n’est pas aussi rose qu’on pourrait le croire dans la maison de bord de mer de Barbie. Les couleurs dominantes dans la cuisine sont le jaune et le bleu ciel, tandis que l’un des salons est conçu dans un esprit psychédélique, avec des murs ornés de signes de la paix. Une autre pièce est décorée d’un tapis vert et d’une peinture murale représentant une scène de plage.

On aurait tendance à penser que tout est rose dans une maison de Barbie. Or, cette couleur ne domine que dans certaines pièces.

En fait, seules la moquette dans le salon et l’une des chambres à coucher sont roses. La chambre à coucher en question est aussi un rêve de princesse à d’autres égards, car elle est ornée de fleurs, d’une balançoire féérique, de rideaux et de coussins roses. Ce qui est un peu étrange, c'est qu’il y a également une barre de pole dance dans cette pièce au décor kitsch. À l’étage supérieur, on accède à un balcon qui porte le nom de Ken’s Lounge et offre une magnifique vue sur la piscine, la plage et la mer.