«The Voice Kids»: Louis, 10 ans, veut apprivoiser les coachs avec sa guitare

«L'essentiel»: Peux-tu me parler un peu de toi?

Louis: Je suis né au Chili il y a dix ans et j'habite à Luxembourg-Ville. Mes passions sont le chant et la guitare. J'ai eu ma première guitare à 3 ans, trois ans plus tard, je prenais des cours avec un professeur. Et il y a un an, j'ai commencé le chant. J'adore chanter mais la guitare me fait vraiment vibrer.

As-tu des modèles?

Oui, j'adore principalement les vieux groupes: AC/DC, Téléphone, Gun N' Roses, Metallica. Mais j'apprécie aussi beaucoup Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, ma chanteuse préférée.

Et du côté des coachs? (Louane, Kendji Girac, Julien Doré, Patrick Fiori)

On a été voir Julien Doré en concert et j'ai adoré! Je suis plutôt du style rock et variété française, surtout blues rock. D'ailleurs samedi, je vais reprendre «Ça c'est vraiment toi» de Téléphone, que j'avais déjà chanté au casting du Kirchberg.

Chanter devant un public ne te fait pas peur?

Non, je ne suis pas du tout stressé quand je monte sur scène. Au contraire, j'adore! C'est trop bien en tant que musicien et chanteur de jouer avec de vrais musiciens sur la scène de «The Voice». Mais ce n'est pas ma première fois, j'avais participé au festival On Stéitsch à Luxembourg, en septembre 2021.

Comment te prépares-tu à l'émission?

Je répète un peu tous les jours, parfois toute la journée, le week-end, les vacances. Ma maman adore quand je joue de la guitare. Il m'arrive de lui remonter le moral avec ma musique. Ma famille me soutient beaucoup.

Comment t'es-tu retrouvé au casting de The Voice?

C'est mon professeur de guitare qui a eu cette idée. Je me rappelle, lors de la première audition, je ne savais pas du tout chanter et j'ai quand même été pris. Du coup, j'ai suivi des cours de chant et me voilà aux auditions à l'aveugle, samedi.