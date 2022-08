Du Luxembourg à «TF1» : Louis a fait le show mais n’a pas convaincu les coachs de «The Voice Kids»

Le jury, Julien Doré, Louane, Kendji et Patrick Fiori en tête, a pourtant dansé, fredonné pendant plus de deux minutes en écoutant Louis, qui s’est même permis un petit solo de guitare. Un moment rythmé mais aucun des juges n’a finalement choisi de se retourner, synonyme de fin d’aventure pour le jeune garçon, né au Chili et qui avait expliqué à L’essentiel avoir eu le déclic pour le chant et la musique lors d’un concert de Julien Doré, justement.