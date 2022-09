Sud de la France : Louis Sarkozy a épousé le top Natali Husic

Alors que son ex, Capucine Anav, s'apprête à accueillir son premier enfant, Louis Sarkozy a lui aussi refait sa vie et s'est marié ce week-end dans le sud de la France.

Le petit Louis a bien changé! Les Français se souviennent du petit garçon un peu timide qui célébrait la victoire de son père à l'élection présidentielle en 2007 alors qu'il n'avait que 10 ans. Aujourd'hui, le jeune homme de 25 ans construit sa famille et a épousé sa compagne Natali Husic, ce week-end, à Gordes, dans le sud de la France. Elle se présente comme comédienne, chanteuse et mannequin.

C'est le maire de la commune, Richard Kitaeff, qui a publié quelques clichés de l'événement sur les réseaux sociaux. On y voit le couple de jeunes mariés entourés de leurs parents, notamment Nicolas Sarkozy et Cecilia Attias. On devine la petite Giulia et on découvre aussi sa maman, Carla Bruni-Sarkozy.