Louis Tomlinson, une pop énergique et optimiste à la Rockhal

Il n'est pas le plus célèbre, mais pas non plus le moins connu des One Direction. Depuis la séparation du célèbre boys band, Louis Tomlinson trace sa route, à sa manière. Avec un mantra, aller de l'avant, rester positif malgré les épreuves de la vie. Car on a beau être une star, lorsque l'on perd sa mère et sa sœur en quelques années, la douleur est la même. «Cette partie sombre que j'ai traversée, cela m'a donné de la force dans la vie» confiait-il. Pas pour rien que son dernier album s'intitule «Faith in the Future».

Ce deuxième opus, plus rock que son premier essai en solo, était à l'honneur, mercredi soir, à la Rockhal. Une formation complète entourait d'ailleurs le Britannique sur scène. Le premier morceau du disque, «The Greatest», lançait la soirée. Entre «Kill My Mind», extrait de son premier album «Walls» et «Face the Music», l'énergie était résolument rock. L'épique «Bigger Than Me» était aussi de la partie. Louis Tomlinson se fendait également d'une reprise de «505» des Arctic Monkeys, sans oublier deux chansons de One Direction, «Drag My Down» et «Where Do Broken Hearts Go», clin d'œil aux fans.