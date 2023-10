Louis Tomlinson: «Quand ils m’arrachent mes vêtements, c’est un peu trop»

Louis Tomlinson, qui s'est produit à la Rockhal le 11 octobre dernier dans le cadre de sa tournée mondiale «Faith In The Future World Tour», s’est laissé aller à quelques confidences sur ses fans pendant ses concerts. Interrogé mardi 24 octobre 2023 par la chaîne de radio commerciale australienne Nova en vue de son futur passage dans le pays (ndlr: il s’y produira en janvier 2024), le Britannique de 31 ans a révélé que son moment préféré du show était celui où il s’approchait au plus près de la foule. «Dès que l’on monte sur scène, on ressent l’adrénaline. Mais littéralement, plus tu te rapproches de la foule, plus tu ressens cette adrénaline et à la fin du concert, oui, je me mets dans la fosse et je m’immerge. Et ce sentiment est absolument incroyable», a expliqué celui qui s’était cassé l’humérus à la fin d’un concert.