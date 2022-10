Intempéries: L’ouragan Ian a fait plus de 100 morts aux Etats-Unis

Intempéries : L’ouragan Ian a fait plus de 100 morts aux États-Unis

Le bilan de l’ouragan Ian, un des plus violents de l’histoire américaine récente, qui a frappé le sud-est du pays, fin septembre, a atteint lundi 107 morts, ont indiqué les autorités locales. À elle seule, la Floride, État le plus durement touché par l’ouragan Ian, déplore au moins 102 décès, selon les derniers chiffres communiqués par les autorités de médecine légale. Cinq autres personnes sont mortes en Caroline du Nord. Ces chiffres officiels sont amenés à évoluer, et certains médias américains évoquent un bilan encore plus lourd.