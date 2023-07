Basket-ball: Lourde défaite face aux Croates pour les Luxembourgeois

Le Luxembourg s’est incliné lourdement (98-62) face à la Croatie lors de son premier match de qualification pour l’EuroBasket 2025. Les Croates ont rapidement su imposer leur domination face aux Luxembourgeois et à la fin du premier quart-temps ils menaient déjà de 17 points (31-14).

Très adroits, les Croates ne seront jamais inquiétés et termineront la première période avec 17/19 à 2 points et une avance de 23 points. Les hôtes vont gérer la deuxième période et finir par s’imposer avec 36 points d’avance.