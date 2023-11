Lourde défaite pour les Spurs de Wembanyama à New York

«C'est une chance de jouer dans un tel stade (le Madison Square Garden de New York), mais nous avons mal démarré collectivement, on est jeunes, l'équipe la plus jeune de la ligue, on apprend. On va connaître comme tout le monde des séries de défaites, le plus important est de savoir rebondir. On y arrivera bientôt, ça passera par des défaites et des difficultés», a commenté le Français.