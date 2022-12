Au Venezuela : Lourdes peines de prison après l’attentat contre Nicolás Maduro

Les militaires à la retraite Juan Carlos Marrufo et Juan Francisco Rodriguez, qui étaient respectivement major et colonel, ainsi que Maria Delgado Tabosky ont été condamnés pour «terrorisme, trahison à la patrie et association de malfaiteurs», a dit à l’AFP une source familiale ayant requis l’anonymat. L’audience avait débuté jeudi soir et s’est achevée vendredi au petit matin.