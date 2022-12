Côte d’Azur : Lourdes sanctions requises pour des activités de nage avec les dauphins

En France, depuis 2021, il est interdit de trop s’approcher d’un dauphin. Trois sociétés du sud sont «passées en force» et risquent de voir leurs bateaux confisqués, en plus d’une amende.

Les trois professionnels à la tête des entreprises sont poursuivis pour «pratique commerciale trompeuse» et «perturbation volontaire d’espèce animale non domestiquée protégée».

Moyennant 300 euros par personne pour une journée, ces sociétés basées à Mandelieu-la-Napoule et à Antibes, dans le département des Alpes-Maritimes, proposaient de se jeter à l’eau, en pleine mer, avec masque et tuba, au milieu des cétacés préalablement repérés à l’aide d’un ULM. Or, depuis un arrêté ministériel de 2021, il est interdit en France de s’approcher à moins de 100 mètres, d’un dauphin et encore plus de nager avec cet animal.