Etats-Unis: L’outil de cyber-espionnage russe «le plus sophistiqué» a été neutralisé

Les États-Unis ont annoncé mardi avoir neutralisé l’un des logiciels espions russes «les plus sophistiqués», à l’origine de nombreuses attaques contre des pays membres de l’Otan ces 20 dernières années.

Opération de haute technologie

«Grâce à une opération de haute technologie, qui a retourné ce logiciel malveillant russe contre lui-même, les forces de l’ordre américaines ont neutralisé l’un des outils de cyber-espionnage russe les plus sophistiqués», s’est félicitée la ministre adjointe de la Justice Lisa Monaco.

D’après les autorités américaines, le logiciel était guidé depuis une unité du FSB baptisée «Turla», située à Riazan, en Russie. Il pouvait identifier et voler des documents et rester non détecté de manière indéfinie. Sa spécificité: les agents de «Turla» exfiltraient ces données en utilisant le réseau mondial des ordinateurs infectés.