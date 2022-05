Téléréalité: «Love Island» habille ses candidats en seconde main

Une production plus durable

En plus de leurs vêtements personnels, les participants seront en grande partie habillés de vêtements vintage: «En tant qu’émission, nous nous efforçons d’être une production plus respectueuse de l’environnement en nous concentrant davantage sur les moyens de montrer cela de manière visible à l’écran… Ce partenariat montrera nos insulaires plonger dans des armoires partagées et se servir d’incroyables vêtements d’occasion provenant d’eBay» a indiqué Mike Spencer, le producteur exécutif de «Love Island».

Une visibilité importante pour les marques

Avec près de 3 millions de téléspectateurs par épisode, ce programme joue un grand rôle marketing. Selon «The Guardian», la marque de fast fashion I Saw It First, qui a été sponsor de l’émission durant les trois dernières saisons, a enregistré une augmentation de 67% de ses ventes et une hausse de 254% d’abonnés sur Instagram en 2019.