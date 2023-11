Love story: «C’est la première vraie relation de Brad depuis le divorce»

Brad Pitt et Ines de Ramon s’entendent à merveille. Instagram et AFP

Les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre Brad Pitt, 59 ans et Ines de Ramon, 33 ans. Ils se côtoient depuis un peu plus d’un an maintenant et s’ils prennent leur temps pour ne rien bousculer, il semblerait que leur histoire soit sur de bons rails. «C’est la première vraie relation de Brad depuis le divorce» (NDLR: avec Angelina Jolie en 2016), a confié une source proche de la star au magazine People. Il présente Ines de Ramon «comme sa petite amie (…) il se sent très bien avec elle, Ines le rend très heureux».

Il y a quelques jours, ils ont participé ensemble au LACMA’s Art+Film Gala à Los Angeles, et s’ils n’ont pas été photographiés côte à côte, ils ont passé la soirée à «rire et plaisanter avec tout le monde autour d’eux».

«Ils sont très amoureux l’un de l’autre»

La première apparition publique du couple remonte à novembre 2022, alors qu’il était dans une loge à un concert de Bono à Los Angeles. Quelques semaines plus tard, la créatrice de bijoux assistait à la première de «Babylon». Ils ont également passé le Nouvel An ensemble et l’acteur aurait acheté un magnifique bouquet de fleurs à sa dulcinée pour la Saint-Valentin. La trentenaire a également été aperçue cet été en Europe, alors que Brad Pitt tournait un film sur la F1 en Grande-Bretagne. «Ils apprécient vraiment la compagnie de l’autre», a confié une source. «Ils sont très amoureux l’un de l’autre (…) C’est évident pour quiconque les voit ensemble».

Brad Pitt a été en couple avec Gwyneth Paltrow de 1995 à 1997, avant de rencontrer Jennifer Aniston en 1998, et de l’épouser en 2000. Le couple se sépare en 2005, et l’acteur vit une grande histoire d’amour avec Angelina Jolie. Le couple a six enfants avant de rompre en 2016: Maddox, 21 ans, Pax, 19 ans, Zahara, 18 ans, Shiloh, 17 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 14 ans.

