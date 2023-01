Concert au Luxembourg : Loyle Carner, diamant brut du rap anglais

ESCH-BELVA – La tournée européenne triomphale du prodige britannique faisait escale à la Rockhal ce samedi soir.

1 / 5 28.01 La tournée européenne triomphale de Loyle Carner faisait escale à la Rockhal ce samedi soir. Vincent Lescaut/L'essentiel Loyle Carner, dont l'album «Hugo» fut un des temps forts de l'année dernière, venait présenter son troisième opus sur scène. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Le rap anglais a du talent à revendre. Après Central Cee et Little Simz ces dernières mois, un autre phénomène de la scène britannique était de passage, samedi soir à la Rockhal. Loyle Carner, dont l'album «Hugo» fut un des temps forts de l'année dernière, venait présenter son troisième opus sur scène. Cette scène, il en rêvait depuis sa chambre d'adolescent, et il nous confiait récemment mourir d'impatience d'offrir ce disque conçu pendant le confinement à ses fans en live.

Pour l'occasion, le Londonien était épaulé par des musiciens hors-pair. Un groove généreux et irrésistible inondait le Club de la Rockhal. Les textes de Loyle Carner, sa sincérité et son authenticité avaient conquis plus de 1300 fans, qui lui réservaient un accueil à la hauteur. Le Britannique de 28 ans confiait sa joie de pouvoir partager dans ses nouveaux morceaux quelques anecdotes personnelles, parfois liées à sa récente paternité.

Incontestablement, c'est un nouvel homme et un nouvel artiste qui se présentait sur scène. À l'image de «Hate», single sur lequel Loyle se faisait violence et qui ouvrait en fanfare son set. Le rappeur londonien naviguait à travers sa discographie. Il interprétait plusieurs pépites de son précédent album, comme «Angel», «You Don't Know» ou «Desoleil». Celui qui nous avait raconté sa rencontre avec Madlib mettait bien sûr à l'honneur «Georgetown», sa dernière collaboration avec le producteur américain, ainsi que des titres extraits de «Hugo», comme «Plastic», «Speed of Plight» ou «HGU». Humble, brillant et charismatique, Loyle Carner est un diamant brut de la scène musicale britannique.