Culture au Luxembourg: Luc, auteur de fantastique et chanteur de metal

«Lycéen, j’ai lu un auteur âgé de 15 ans et je me suis dit "Pourquoi pas moi?"». J’ai noirci des pages et j’ai commis l’erreur de dire à mes amis que j’allais écrire un livre. Ils ont bien rigolé», se souvient Luc François, 30 ans. Quinze ans plus tard, le Luxembourgeois a plusieurs romans à son actif, qu’il dédicacera à la LuxCon. Luc est un habitué de la grand-messe des amateurs de fantastique, organisée par la Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg, ce week-end, à Opderschmelz, à Dudelange.