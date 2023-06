Football – Éliminatoires Euro 2024: Luc Holtz annonce un groupe resserré de 24 joueurs

Après avoir laissé à certains éléments quelques jours de vacances en plus, l’Ettelbruckois a renvoyé chez eux sept joueurs : le gardien Timothy Martin, les défenseurs Miguel Goncalves, Tim Hall et Fabio Lohei, l’ailier Rayan Berberi et l’attaquant Jayson Videira. Blessé au genou, le défenseur latéral gauche du Sparta Rotterdam, Mica Pinto, n’était pas apte pour jouer et ne fait donc plus partie du groupe.