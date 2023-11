Luc Holtz: «Il y a des critiques, il en sera toujours ainsi»

Luc Holtz veut croire à la qualification à l'Euro jusqu'au bout. sportspress.lu/ Jeff Lahr

En marge de l'annonce de sa liste pour affronter la Bosnie-Herzégovine (16 novembre) et le Liechtenstein (19 novembre), le sélectionneur du Luxembourg, Luc Holtz, a évoqué son avenir alors que son contrat se termine à la fin de l'année. «On attend les deux matches et on se mettra autour de la table pour décider», a expliqué le sélectionneur, qui a tenu à défendre son bilan.

«Avant la campagne, j’ai demandé les objectifs au président. Il m'avait demandé de battre le Liechtenstein et de voir ce qui était possible face aux autres adversaires», rembobine Holtz. En battant la Bosnie-Herzégovine (0-2) ou encore l'Islande (3-1), sa formation a performé, mais a vu s'éloigner le rêve d'une qualification pour l'Euro après sa défaite (0-1) face à la Slovaquie en octobre. «On sait qu’il y a toujours des critiques, il en sera toujours ainsi. Malheureusement, on n'a pas été en réussite sur cette soirée», regrette le sélectionneur.

«Tant que mathématiquement c’est faisable…»

Avant les deux derniers matches des éliminatoires, le Luxembourg a toujours une infime chance d'obtenir son ticket pour l'Allemagne. L'Ettelbruckois veut y croire. «Imaginons que l’Islande batte la Slovaquie et qu’on batte la Bosnie. Tout se jouerait alors sur le dernier match où on va au Liechtenstein et où la Slovaquie se déplace en Bosnie. Tant que mathématiquement c’est faisable, on va tout faire pour jouer notre chance à fond», promet Holtz dont l'équipe a cinq points de retard sur la Slovaquie.

Mais pour lui, cette campagne est déjà historique: «Avec 11 points et en ayant pu rêver de jouer la qualification pour l’Euro, on a fait un pas énorme».