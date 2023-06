Luc Holtz: «La plus belle victoire que j’aie pu vivre»

Luc Holtz : Je suis une personne émotive. J’étais déjà assez proche des larmes samedi. Elles sont venues aujourd’hui (mardi). Ça a été une journée fantastique, pas juste pour moi mais pour le football luxembourgeois. Personnellement, c’est la plus belle victoire que j’aie pu vivre. On a eu déjà des moments fantastiques mais aujourd’hui c’est la cerise sur le gâteau.

Je ne veux pas sauter les étapes. Je sais à quel point c’est difficile de répéter les victoires. Il reste encore deux ou trois mois jusqu’au prochain rassemblement, on ne sait pas à quel niveau seront les joueurs en septembre. On est tributaires de ça. Je veux bien qu’on rêve, mais il faut rester réaliste. On va continuer. On va prendre les échéances les unes après les autres, en essayant d'engranger le plus de points.

On a fait une bonne analyse de la Bosnie, même si la tactique mise en place par l’entraîneur adverse nous a surpris. Il jouait toujours avec une défense à trois ou à cinq, donc son passage à une défense à quatre nous a un peu étonnés. On s’est très bien adaptés à ça. On ne peut pas reprocher aux joueurs d’avoir fait tout pour gagner le match. On a peut-être été aidés par ce but qu’on a marqué relativement tôt. Ça nous a donné de la confiance. Notre prestation a été très bonne. C’est la victoire de tout un groupe, de tout un staff. Tout le monde a fait un travail fantastique et je veux les remercier.