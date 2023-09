Luc Holtz: «Notre objectif c’est la deuxième place»

Le Luxembourg ne veut plus se cacher. En battant l’Islande (3-1), vendredi soir à domicile, le Grand-Duché a fait une très bonne opération dans la course à la qualification pour l’Euro 2024. Après avoir joué une fois chacun de leurs cinq adversaires, les hommes de Luc Holtz comptent à présent dix points et sont revenus à hauteur de la Slovaquie, leur principal concurrent pour la deuxième place, battu vendredi par le Portugal (0-1).