Luc Holtz rappelle Vincent Thill, pas Gerson Rodrigues

Vincent Thill de retour en sélection. Alors qu’il avait claqué la porte des Lions rouges après la victoire face au Liechtenstein (2-0) en juin dernier, l’ailier du Sabah FC, en Azerbaïdjan, a été sélectionné par Luc Holtz dans le cadre des deux rencontres de qualification pour l’Euro 2024, face à l’Islande (8 septembre) et au Portugal (11 septembre).

«Je l’ai eu au téléphone, il s’est excusé auprès de moi et du groupe, explique le sélectionneur national. Il regrette et est motivé à 100% pour porter le maillot du Luxembourg ». Sébastien Thill figure lui aussi dans la liste, tandis que leur frère Olivier Thill n'est plus appelé.