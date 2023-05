Ex-cycliste français: Luc Leblanc affirme avoir voulu se suicider

L’ex-cycliste et champion du monde français Luc Leblanc, heurté par la vie et souvent décrié dans le peloton, reconnaît avoir frôlé le suicide, jeudi dans Le Parisien à l’occasion de la sortie d’un livre retraçant son parcours. «Ce jour-là, j’ai pris mon fusil et je suis monté dans un bois, raconte-t-il. (...) J’ai mis le canon du fusil sous ma gorge. (...) Puis j’ai pensé à mes deux enfants et à ma famille. Finalement, j’ai posé le fusil et je suis redescendu dans mon village».